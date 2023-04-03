Происшествия 03 апреля 2023, 12:22 Смертельное ДТП произошло в Екатеринбурге по вине пьяного водителя

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В Екатеринбурге разыскивают мужчину, который скрылся с места смертельного ДТП. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу городского отделения пропаганды ОГИБДД УМВД России.

Авария произошла в понедельник, 3 апреля, на улице Амундсена. Водитель Renault врезался в стоящий на светофоре грузовик. Сразу после ДТП он выскочил из машины и убежал. В автомобиле остался пассажир, который от полученных травм скончался на месте.

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«Сотрудниками полиции установлено, что водитель Renault взял ключи от автомобиля без разрешения у родственника. По факту ДТП проводится расследование», — рассказали в ГИБДД.

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