Смертельное ДТП произошло в Чите

Смертельное ДТП с участием грузовика ISUZU произошло в Чите. Водитель не заметил пешехода, который переходил дорогу по зебре. Об этом сообщил «Царьград».

Ситуация произошла 13 октября на пересечении улиц Генерала Белика и Комсомольской около семи часов вечера. Водитель автофургона насмерть задавил пешехода.

Сотрудники регионального управления ГИБДД рассказали, что это не первое происшествие за последние сутки. В регионе зафиксировали 306 нарушений ПДД, среди которых 12 фактов езды в пьяном виде. Также в Забайкальском крае произошло 23 ДТП, в двух из которых пострадали люди.