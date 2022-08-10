Смертельное ДТП произошло под Казанью

Грузовик и ГАЗель столкнулись на трассе М-7 под Казанью. Водитель ГАЗель скончался на месте, сообщило издание inkazan.ru со ссылкой на Telegram-канал VKP.

Судя по опубликованным кадрам, грузовик почти не пострадал, а второй автомобиль получил очень серьезные повреждения.

В МВД по Татарстану сообщили, что грузовик двигался из Казани в Набережные Челны и выехал на встречку. Уже там водитель ГАЗель не успел среагировать и столкнулся с грузовым автомобилем.