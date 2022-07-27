Смертельное ДТП произошло по вине подростка на Урале

Серьезное ДТП произошло в Свердловской области по вине подростка 26 июля. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД по региону.

Авария случилась на 17-м километре автодороги «село Прокопьевская Салда — село Пия». ВАЗ, за рулем которого находился 16-летний подросток без прав, выехал на встречную полосу. Автомобиль врезался в грузовик «Урал». В результате водитель легковушки и его 12-летняя пассажирка погибли. Еще одна 14-летняя девушка, которая находилась в ВАЗе, получила травмы различной степени тяжести. Ее доставили в медицинское учреждение.