Смертельное ДТП произошло под Самарой. Погибли 3 человека

Вечером 26 июня на трассе Самара — Оренбург — Герасимовка в Самарской области столкнулись две машины. В аварии погибли двое детей и взрослый. Травмы различной степени тяжести получили семь человек. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

«В результате дорожной аварии три человека погибли, среди которых двое несовершеннолетних, еще семь пострадавших с ранениями различной степени тяжести госпитализированы», — рассказали в полиции.

По данным МВД, ДТП произошло в Алексеевском районе региона. Полицейские, которые приехали на место происшествия, оказали первую помощь пострадавшим и начали регулировать движение на участке, где столкнулись машины. В МВД сейчас проверяют обстоятельства смертельного ДТП. Информации о причине аварии пока нет.

Накануне три человека погибли в результате столкновения легковушки и грузовика на 40-м километре МКАД.