Происшествия 30 декабря 2022, 13:12 Смертельное ДТП произошло недалеко от Челябинска

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Смертельная авария произошла накануне на 248-ом километре дороги между Курганом и Челябинском. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на Госавтоинспекцию по Курганской области.

Там столкнулись 61-летний водитель автомобиля Mitsubishi L 200 и автомобиль УАЗ 315192, за рулем которого находился 66-летний мужчина. Водитель последнего из-за полученных травм скончался на месте ДТП.

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Сейчас правоохранители выясняют точные обстоятельства случившегося.

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