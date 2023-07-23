Эксклюзив 23 июля 2023, 08:20 Смертельное ДТП произошло на Третьем транспортном кольце в Москве Источник «360»: человек погиб в ДТП на Третьем транспортном кольце в Москве

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ДТП со смертельным исходом произошло на Третьем транспортном кольце. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

Два автомобиля, Audi и машина каршеринга столкнулись на ТТК в районе Беговой улицы. По данным источника «360», в аварии пострадали двое, один из людей, находившихся в иномарке, погиб.

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На кадрах съемки видеокамер, опубликованной Дептрансом Москвы, видно, что один из автомобилей практически протаранил другой. Городские службы уже работают на месте ДТП, движение по Третьему транспортному кольцу не затруднено.

Ранее на Бутырской улице автомобиль сбил велосипедиста, переезжавшего пешеходный переход. Из-за происшествия движение в сторону области было затруднено порядка двух часов.