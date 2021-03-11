Смертельное ДТП произошло на трассе в Курганской области

Произошла авария на трассе «Иртыш» в Курганской области. Погиб один человек. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по региону.

«11 марта в 06 часов 43 минуты поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 250 км трассы Р254 „Иртыш“ в Кетовском районе Курганской области», — рассказали в пресс-службе. Столкнулись легковая машина и грузовик. Водитель первой погиб на месте. Мужчина за рулем грузового автомобиля также получил травмы.