20 октября 2022, 16:08
Смертельное ДТП произошло на трассе Уфа — Оренбург
В Башкирии накануне в результате аварии с камазом погибли два человека. Об этом сообщил сайт mkset.ru со ссылкой на пресс-службу МЧС по республике.
Вечером 19 октября на 227-м километре трассы Р-240 Уфа — Оренбург столкнулись камаз и лада. На месте происшествия погибли 40-летний водитель отечественного автомобиля и его 30-летний пассажир.
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Еще троих человек с травмами увезли в больницу.
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