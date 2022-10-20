Происшествия 20 октября 2022, 16:08 Смертельное ДТП произошло на трассе Уфа — Оренбург

Читать 360tv в

В Башкирии накануне в результате аварии с камазом погибли два человека. Об этом сообщил сайт mkset.ru со ссылкой на пресс-службу МЧС по республике.

Вечером 19 октября на 227-м километре трассы Р-240 Уфа — Оренбург столкнулись камаз и лада. На месте происшествия погибли 40-летний водитель отечественного автомобиля и его 30-летний пассажир.

Реклама

Еще троих человек с травмами увезли в больницу.

Реклама