Происшествия 23 ноября 2022, 12:53 Смертельное ДТП произошло на трассе Симферополь — Евпатория

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Авария, в которой погиб мужчина, произошла на трассе Симферополь — Евпатория в Крыму. Об этом сообщил «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу МЧС Республики Крым.

По данным ведомства, водитель Nissan Almera не справился с управлением и съехал за пределы проезжей части, где столкнулся с электроопорой. Мужчина скончался до приезда скорой помощи.

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В ДТП также пострадал пассажир, находившийся в автомобиле.

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