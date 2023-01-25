Происшествия 25 января 2023, 16:11 Смертельное ДТП произошло на трассе Р-404 в Тюменской области

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В Тюменской области житель Сургута выехал на встречную полосу движения на трассе Р-404, из-за чего погиб водитель другой машины. Об этом написал сайт Ura.ru.

Авария произошла в среду, 25 января, на 260-м километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск. Водитель Lada столкнулся с другим отечественным автомобилем.

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В пресс-службе УГИБДД региона рассказали, что водитель второй машины скончался на месте аварии. Виновник ДТП также попал в больницу. О других пострадавших не сообщается.