Смертельное ДТП произошло на трассе под Волгоградом. Lada упала с обрыва

В Сети появилось видео страшного ДТП, которое произошло накануне на 912-м километре автодороги Р-22 «Каспий» под Волгоградом. Автомобиль марки Lada упал с обрыва вместе с четырьмя молодыми мужчинами. Об этом написал сайт novostivolgograda.ru.

Все мужчины, находившиеся в машине, были уроженцами Дагестана. В аварии погибли 21-летний водитель, а также 24-летний, 26-летний и 20-летний пассажиры.

По информации правоохранителей, четверо молодых парней мчались со стороны Москвы. По неизвестной причине легковой автомобиль улетел в кювет, а затем, многократно перевернувшись, упал с высоты не менее 10 метров. На месте аварии работала следственно-оперативная группа.