Происшествия 19 апреля 2023, 12:46 Смертельное ДТП произошло на трассе М-7 в Татарстане

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Вечером 18 апреля на трассе М-7 в Татарстане произошло ДТП со смертельным исходом. В столкновении участвовали автомобили марок LADA и ГАЗ. Подробности случившегося опубликовали в Telegram-канале пресс-службы ГИБДД республики, написал сайт inkazan.ru.

Авария произошла в Мензелинском районе на 1084-м километре автодороги. По предварительной информации, водитель LADA не соблюдал безопасную скорость и столкнулся с автомобилем ГАЗ, который ехал перед ним.

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В результате происшествия водитель и пассажир LADA погибли на месте. Полиция напоминает всем участникам дорожного движения о необходимости соблюдать правила на дорогах.