Смертельное ДТП произошло на трассе М-5 под Златоустом в Челябинской области. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на пресс-службу Управления ГИБДД по Челябинской области.

Водитель ВАЗ-21154 на встречной полосе врезался в грузовик Scania. В результате водитель легковушки и его пассажирка получили серьезные травмы и скончались на месте до приезда скорой помощи.

«Водитель „ВАЗ“ 1976 года рождения выехал на встречную полосу и совершил столкновение с грузовым автомобилем Scania, после чего автомобиль совершил второе столкновение с грузовиком DAF», — рассказали в ведомстве.

На данный момент выясняют обстоятельства случившегося.