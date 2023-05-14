Происшествия 14 мая 2023, 18:34 Смертельное ДТП произошло на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области Участок трассы М-4 «Дон» в Ростовской области перекрыли из-за ДТП с погибшим Пресс-служба МВД

Читать 360tv в

Сотрудники ГИБДД перекрыли движение на 1097-м километре трассы М-4 «Дон» в Азовском районе Ростовской области в сторону Москвы из-за смертельного ДТП. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Всего в аварию попали пять автомобилей, есть один погибший. По предварительной информации, водитель «Газели» не соблюдал безопасную дистанцию и столкнулся с большегрузом Iveco, спровоцировав ДТП еще трех автомобилей — Kia Seed, Toyota Camry и ВАЗ 2107.

В результате аварии грузовик Iveco перевернулся, а водитель «Газели» скончался на месте от полученных травм. Пассажиров из ВАЗ 2107 и Iveco отвезли в больницу с травмами различной степени тяжести.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, они проводят проверку причин и условий, спровоцировавших аварийную ситуацию.

«По результатам проверки правоохранители примут решение в соответствии с законодательством», — сказано в сообщении МВД.

Пресс-служба «Автодора» рекомендовала остальным участникам движения объезжать перекрытое место ДТП в сторону Москвы через населенные пункты Азов — Васильево-Петровское — Самарское.