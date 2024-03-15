Происшествия 15 марта 2024, 13:40 Смертельное ДТП произошло на трассе М-10 в Ленобласти. Погибла женщина-пассажир

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Авария, в результате которой погиб один человек, произошла накануне на 606-м километре автодороги «Россия М — 10» в Тосненском районе Ленобласти. Об этом сообщила Gazeta.SPb.

Как уточнили в ГУ МВД по региону, 67-летний водитель Kia, не справившись с управлением, врезался в опору ЛЭП. Женщина-пассажир иномарки погибла на месте, водителя с серьезными травмами доставили в больницу.

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По данным медиков, пострадавший находится в тяжелом состоянии. Сейчас в причинах аварии разбираются правоохранители.