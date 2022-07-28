На трассе Красноярск — Енисейск произошло смертельное ДТП. Автомобиль Toyota Ractis столкнулся с автобусом Iveco. Два человека погибли, восемь пострадали, сообщила Госавтоинспекция Красноярского края.

Около семи часов (трех часов по московскому времени) на 189-м километре трассы в Казачинском районе автомобиль Toyota Ractis выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом Iveco.

Источник фото: Госавтоинспекция Красноярского края

«В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир Toyota погибли на месте. В автобусе находилось 14 пассажиров, в настоящее время восемь из них с незначительными травмами обратились за медицинской помощью, один из них ребенок», — сообщили в Госавтоинспекции Красноярского края.