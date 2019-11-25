Смертельное ДТП произошло на трассе «Кола»

ДТП произошло на 232-м километре трассы «Кола». Водитель автомобиля Mazda 3 выехал на встречку, где столкнулся с грузовиком Volvo. От удара легковушку отбросило обратно, в свой ряд, где она столкнулась с Isuzu.

В результате аварии молодой человек, находившийся за рулем Mazda, погиб на месте. С ним в машине находилась женщина. Она получила тяжелые травмы и была доставлена в больницу. Водитель грузовика получил травмы средней степени тяжести. Причины и все обстоятельства трагедии выясняют сотрудники полиции.