Эксклюзив 03 сентября 2023, 07:34 Смертельное ДТП произошло на северо-западе Москвы Источник «360»: водитель погиб в ДТП на северо-западе Москвы РИА «Новости»

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Утром 3 сентября в районе Хорошево-Мневники в северо-западном автономном округе Москвы произошла смертельная авария, в которой погиб один человек. Об этом «360» сообщили в экстренных службах.

В районе дома № 10 по улице Мневники столкнулись автомобили Daewoo Matiz и BMW. В первом автомобиле скончался водитель, в немецкой машине водитель и пассажир отделались травмами.

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На место прибыли оперативные службы и перекрыли одну полосу в направлении области. Розлива топлива не произошло.

Днем ранее смертельная авария произошла также под Первомайском, легковой автомобиль ВАЗ 2114 наехал на препятствие, в результате чего погиб мужчина 1975 года рождения.