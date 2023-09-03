03 сентября 2023, 07:34
Смертельное ДТП произошло на северо-западе Москвы
Источник «360»: водитель погиб в ДТП на северо-западе Москвы
Утром 3 сентября в районе Хорошево-Мневники в северо-западном автономном округе Москвы произошла смертельная авария, в которой погиб один человек. Об этом «360» сообщили в экстренных службах.
В районе дома № 10 по улице Мневники столкнулись автомобили Daewoo Matiz и BMW. В первом автомобиле скончался водитель, в немецкой машине водитель и пассажир отделались травмами.
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На место прибыли оперативные службы и перекрыли одну полосу в направлении области. Розлива топлива не произошло.
Днем ранее смертельная авария произошла также под Первомайском, легковой автомобиль ВАЗ 2114 наехал на препятствие, в результате чего погиб мужчина 1975 года рождения.
ДТП
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