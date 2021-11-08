Смертельное ДТП произошло на Сахалине. Водитель иномарки сбил пешехода, идущего вдоль дороги. Об этом сообщил «РЕН ТВ».

Удар был настолько сильным, что мужчину разорвало на части. Часть погибшего отлетела на машину, разбила лобовое стекло и попала на водителя. Из-за этого водитель не справился с управлением. Автомобиль вылетел на встречку и столкнулся с такси.

В результате еще одна женщина получила травмы. Пострадавшую госпитализировали. На данный момент сотрудники ДТП выясняют обстоятельства случившегося, передала «Свободная пресса».