Авария с участием мотоцикла и автобуса произошла в районе 53-го километра автодороги Стрежевой – Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом написали «Известия».

Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, в результате аварии погиб подросток, который управлял мотоциклом. Его 16-летний пассажир получил травмы.

Предварительной причиной ДТП правоохранители называют то, что 16-летний водитель мотоцикла не предоставил преимущество на нерегулируемом перекрестке автобусу и столкнулся с ним.