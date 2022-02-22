Авария со смертельным исходом произошла накануне на автодороге Лабытнанги — станция Обская в ЯНАО. Водитель автомобиля марки Skodа скончался до прибытия бригады скорой помощи, сообщило ИА «Север-Пресс».

Как рассказали в Госавтоинспекции ЯНАО, водитель Skodа в результате обгона на встречной полосе столкнулся с легковым автомобилем. Из-за травм, несовместимых с жизнью, он скончался на месте происшествия, а водителя другого авто увезли в больницу.

В настоящий момент правоохранители выясняют все детали случившегося. Всего с начала 2022 года на дорогах Ямала произошло 856 аварий, два человека погибли.