Смертельное ДТП произошло на Дмитровском шоссе в Москве

Водитель насмерть сбил пожилую женщину на Дмитровском шоссе в Москве, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. Однако что стало причиной аварии и точно ли был виновен водитель, пока достоверно неизвестно, передала «Вечерняя Москва».

Двигаясь в крайнем правом ряду в сторону центра, водитель автомобиля потерял управление и выехал с проезжей части. На тротуаре машина на скорости сбила пешехода, которая ожидала разрешающего сигнала светофора. От полученных травм пожилая женщина скончалась на месте. Сам водитель не пострадал, на него завели уголовное дело. Позже прокуратура опубликовала видео ДТП. На записи видно, что машина на большой скорости летит по перекрестку, но в какой-то момент просто уходит в бок и вылетает на пешеходную зону.

В комментариях под видео в соцсетях некоторые начали писать, что мужчину подрезал таксист. По мнению автоюриста Дмитрия Славнова, это слабый аргумент в защиту водителя.

«Интервал движения нужно выбирать с такой скоростью, чтобы в случае крайней необходимости можно было остановиться. И говорить сейчас, что подрезали, ослепили солнцем или еще что-то увидел, — это ерунда», — сказал он в комментарии изданию.