Смертельное ДТП произошло на трассе под Екатеринбургом

ДТП, повлекшее за собой смерть человека, произошло на пересечении екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) и Пермского тракта. Там столкнулись «Газель» и ВАЗ-2111. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на пресс-службу УГИБДД по Свердловской области.

В результате столкновения один человек погиб, двое других получили ранения. При этом один из пострадавших — несовершеннолетний. 16-летний подросток получил тупую травму живота и черепно-мозговую травму.

«Произошло лобовое столкновение автомобиля „Газель“ и легковушки „одиннадцатой“ модели. По предварительной информации, один человек погиб, двое получили травмы. „Газель“ не использовалась в качестве рейсового автобуса и принадлежит частному лицу», — сообщили в пресс-службе свердловской ГИБДД.