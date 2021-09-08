Смертельное ДТП под Уфой унесло жизни четырех человек

Смертельная авария произошла в Уфимском районе. Погибли четыре человека. Об этом сообщил сайт ToDay News Ufa в ГИБДД по региону.

Две легковые машины столкнулись на автодороге Уфа - Зубово - Чишмы. В результате один из водителей и два пассажира погибли на месте. Второй водитель позже скончался в больнице. Еще один пассажир попал в больницу в тяжелом состоянии.

Уточняется, что всего за последние сутки в Башкирии произошло семь аварий.