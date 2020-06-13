Смертельное ДТП под Нижним-Новгородом. Трое погибших и семь пострадавших

Смертельное ДТП произошло на трассе Шопша — Иваново — Нижний Новгород. В результате аварии погибли три человека.

Авария произошла около 20:30 вечера в Балахнинском районе, на 358 км автодороги Шопша — Иваново — Нижний Новгород, сообщила пресс-служба ОИОС ГУ МВД России по Нижегородской области.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада» выехал на встречную полосу столкнулся с автомобилем Mazda. Жертвами аварии стали три человека: водители в обеих машинах и один пассажир «Лада». Еще семь человек получили ранения, в их числе двое детей. Об их состоянии пока ничего не сообщается.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Сотрудникам полиции предстоит выяснить все обстоятельства аварии.

12 июня в амурской области около населенного пункта Талакан произошла авария с участием автобуса и легковой машины. В результате ДТП погиб один ребенок, еще пять человек пострадали.