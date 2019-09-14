Смертельное ДТП под Ярославлем сняли на видео

Автобус и фура столкнулись под Ярославлем, есть жертвы и пострадавшие. Очевидцы сняли видео с места аварии. Следственный комитет начал проверку.

На 20-м километре автодороги Ярославль — Заячий холм — Иваново столкнулись автобус «ПАЗ» и встречный MAN. Очевидцы сняли на видео место аварии. Видно, что у автобуса разворочена передняя часть, нет лобового стекла, а на том месте, где сидел водитель, теперь искореженный металл. Вокруг автобуса разбросаны по земле вещи пассажиров. Видны несколько машин скорой помощи. На месте столкновения работают спасатели, медики и дорожная полиция.

Следственный комитет начал проверку происшествия, сообщило РИА «Новости». По предварительным сведениям, авария произошла 14 сентября приблизительно в 11:00 в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области около деревни Заячий Холм.

В УМВД региона «360» подтвердили гибель одного человека. Еще семеро пострадали. Между тем СМИ сообщили о девяти погибших и 21 пострадавшем. Официально эта информация пока не подтверждена.