Одна из пострадавших в ДТП на Зубовском бульваре в Москве накануне отмечала день рождения, на празднике были пять девушек. После они отправились покататься на самокатах в парк Горького. К ним присоединились два молодых человека, рассказал источник «360».

По его словам, сначала подруги были дома у именинницы, купили торт, шампанское.

«Все было в пределах разумного. Потом они хотели пойти погулять. <…> Сначала было пять девушек, одна из них уехала домой. То есть [остались гулять] четыре девочки, и потом они гуляли с двумя мальчиками, их знакомыми. [Одна из девушек] сказала, что они пойдут в Парк культуры на самокатах кататься, хотели еще пойти в клуб, но не попали туда, они позвонила сказала об этом и сказала, что пойдут кататься на самокатах», — добавил собеседник «360».

Источник подчеркнул, что не всех людей, которые были в Mercedes, знали родственники одной из пострадавших. Как они оказались в этой машине, тоже непонятно, потому что планы у компании были другие отметил он.

ДТП с Mercedes произошло сегодня утром на Зубовском бульваре. В ГУ МВД рассказали, что водитель выехал на красный сигнал светофора, когда двигался по Зубовской улице. В результате иномарка пыталась уйти от столкновения с такси, но влетела в здание и загорелась. Погибли два человека — водитель и девушка. Еще шесть пассажиров — три женщины и трое мужчин — попали в больницу. Вытаскивать пострадавших из горящей машины помог старший тренер юношеской сборной Дагестана по вольной борьбе Арсланбек Алиев. По его словам, он услышал шум и прибежал на место аварии, несмотря на огонь, начал вытаскивать людей из салона.