Смертельное ДТП из-за снегопада произошло в Тюменской области

Из-за снегопада в Тюменской области всего за сутки резко выросло число ДТП. В 11 авариях пострадали 27 человек, семеро из них — дети. Еще один человек погиб, сообщили в региональном УГИБДД.

Смертельное ДТП произошло на 14-м километре региональной трассы Ялуторовск — Ярково. Там столкнулись Lada и Mazda.

По данным полиции, 19-летний подросток на отечественном автомобиле по неустановленной пока причине выскочил на встречную полосу, где столкнулся с иномаркой. В салоне Lada ехали пять подростков. Они встретились на каникулах и ехали в баню в Ялуторовск к знакомому. Жертвой ДТП стал 17-летний пассажир Lada. Он умер на месте аварии. Еще шесть человек пострадали — троим из них по 17 лет.

Еще два ДТП произошло на федеральных автодорогах Тюмень — Омск и Тюмень — Ханты-Мансийск, в Тюмени аварии устроили две нетрезвые женщины, одна из них ехала на летней резине. Трех пешеходов сбили в селе Денисово Исетского района.

«В сложных погодных и дорожных условиях водители не выбирали безопасную скорость и дистанцию, нарушали очередность проезда», — подчеркнули в ГИБДД.