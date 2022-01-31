Смертельное ДТП произошло в Самарской области

ДТП произошло на автодороге Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград. Погибли два человека. Об этом сообщила НСН.

По предварительным данным, один из водителей выехал на встречную полосу и там врезался в другой автомобиль. В результате погибли два человека, еще трое получили травмы.

Ранее в Ленинградской области случилось ДТП, в результате которого один ребенок получил травмы. Иномарка Nissan выехала на встречку, где столкнулась с «Газелью».