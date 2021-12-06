Смертельная авария произошла на 68 километре автодороги Обская-Бованенково в ЯНАО. Там столкнулись два грузовика. В результате три человека скончались, один получил травмы. Об этом сообщил «Север-Пресс».

Ситуация произошла 4 декабря около девяти утра. Водитель самосвала Volvo попытался объехать кучу песка, однако в этот момент столкнулся с вахтовым автобусом КамАЗ. Два водителя погибли на месте.

Пассажиров с травмами госпитализировали. Один из них скончался в Салехардской окружной клинической больнице. За состоянием второго пострадавшего наблюдают врачи.