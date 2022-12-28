Происшествия 28 декабря 2022, 14:44 Смертельная массовая авария произошла в Воскресенске Четыре автомобиля столкнулись в Воскресенске 28 декабря

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Смертельное ДТП произошло 28 декабря на трассе А-108 в подмосковном Воскресенске. Об этом сообщил «Воскресенск Онлайн» в социальной сети «ВКонтакте».

«В аварию попали автомобили Камаз, перевозящий плиты, ГАЗель, Соболь и легковушка. Легковушку зажало под КаМАЗом. На месте работают все профильные службы», — говорится в сообщении.

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По предварительным данным, известно о пяти пострадавших. В связи с временным закрытием трассы водителей попросили искать пути объезда и соблюдать скоростной режим.

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Днем ранее в Черепановском районе Новосибирской области произошло ДТП со смертельным исходом. Водитель автомобиля Nissan Tiida выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Camry, в результате чего погиб на месте.