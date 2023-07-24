Происшествия 24 июля 2023, 17:50 Смертельная драка с таксистом в Мурине попала на видео Очевидцы сняли момент смертельной драки с участием таксиста в Мурине РИА «Новости»

Читать 360tv в

Вечером 23 июля во дворе многоэтажки на Воронцовском бульваре в Мурине обнаружили тело мужчины. Смертельные травмы ему нанес таксист, сообщило издание 47news. Очевидцы сняли случившееся на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «Сегодня в Санкт-Петербурге».

Возле еще живого мужчины, лежавшего на земле, стоял предполагаемый злоумышленник с палкой в руках. Он поспешил скрыться с места, прохожие ринулись за ним. У пострадавшего была сильная кровопотеря. Позже он скончался.

Реклама

По данным 47news, погибшим оказался 42-летний петербуржец. В полиции рассказали, что задержали работавшего таксистом 23-летнего гражданина Узбекистана, которого подозревают в совершении преступления.

«Установлено, что у него произошел конфликт с клиентом, переросший в драку», — отметили правоохранители.

Водителя такси доставили в полицию. Материалы по результатам проверки передали в Следственный комитет, где будут решать вопрос о возбуждении уголовного дела.

На Сахалине случилась массовая драка. В результате ЧП со стрельбой пострадал мужчина.