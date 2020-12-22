22 декабря 2020, 13:24
Смертельная драка произошла в петербургском магазине
В Санкт-Петербурге между двумя мужчинами произошла драка, закончившаяся смертью одного из них. Об этом сообщили «Невские новости».
По данным издания, потасовка произошла накануне в сетевом магазине продуктов. Один из посетителей ударил пьяного мужчину несколько раз руками в грудь. Тот ударился о стену и упал. Нападавший скрылся, а пострадавшего с множественными травмами и ушибами доставили в больницу, где он и умер.
Правоохранители ищут подозреваемого. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.