Происшествия 27 февраля 2024, 16:42 Смертельная авария, в которой погибла 63-летняя женщина, произошла в Адлерском районе Сочи

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ДТП, в котором погибла 63-летняя пассажирка Lada Kalina, произошло днем 26 февраля в Адлерском районе Сочи. Об этом написала «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Краснодарскому краю.

По информации ведомства, водитель отечественного автомобиля, двигаясь по улице Академика Лапина, не справился с управлением, в результате чего машина опрокинулась в канаву. На месте ДТП погибла пенсионерка, сидевшая в пассажирском кресле.

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Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители.