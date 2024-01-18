18 января 2024, 15:53
Смертельная авария, в которой погиб 70-летний пенсионер, произошла в Ставропольском крае
В Ставропольском крае пожилой водитель за рулем Mazda не справился с управлением и врезался в дерево. Из-за сильного удара он скончался на месте происшествия. Об этом написал сайт newstracker.ru.
Как уточнили в региональном УГИБДД, в машине также находились пассажиры в возрасте 62 и 29 лет. Их с тяжелыми травмами доставили в больницу.
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Сообщается, что водитель не был пристегнут во время поездки, а в пути он провел всего 15 минут. Сейчас устанавливаются точные обстоятельства происшествия.
ДТП
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