Смертельная авария в Казани попала на видео

Водитель автобуса насмерть сбил на пешеходном переходе уроженку Венгрии в Казани. Момент ДТП попал на видео.

На кадрах видно, что 21-летний водитель пошел на обгон другого автобуса, который притормозил на переходе, чтобы пропустить двух девушек. Одна из них упала и попала под колеса несущегося по заснеженной дороге автобуса. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.

СМИ сообщили, что погибшей девушке было 23 года, она родилась в Венгрии. Водителя сейчас отстранили от работы. Его стаж — три года. Прокуратура Казани начала проверку всех обстоятельств смертельного ДТП, которое произошло на улице Островского.

В момент аварии в салоне автобуса находились около 30 пассажиров. Никто из них не пострадал.