Смертельная авария в Кашире: трое пострадавших остаются в реанимации

После смертельной аварии в Кашире, где погибли пять человек, еще пятеро остаются в больницах. Состояние троих из них медики оценивают как тяжелое. Об этом «360» рассказала пресс-секретарь больницы в Ступине Виктория Буяновская.

Две крупные аварии произошли в подмосковной Кашире. Погибли шесть человек Подробнее

«Сначала в больницу поступили пять пострадавших. Из них двое детей. Минувшей ночью девочка, которой, предположительно, десять месяцев, была стабилизирована и благополучно переведена в московскую больницу имени Сперанского», — сообщила Буяновская.

По ее словам, в реанимации до сих пор находятся девочка шести-семи лет, 28-летний и 37-летний мужчины. Они получили тяжелые травмы. Медики оценивают их состояние как стабильно тяжелое. Еще один человек находится в травматологическом отделении.

«У всех пострадавших, которые находятся в реанимации, помимо переломов, еще диагностировали тупую травму живота и разрыв внутренних органов», — добавила Буяновская.

В прошедшие выходные две крупные аварии произошли в подмосковной Кашире. Одно ДТП случилось в ночь с субботы на воскресенье. На 134-м километре трассы М6, возле деревни Каменки, лоб в лоб столкнулись Lada Priora и Hyundai Solaris. Жертвами стали пять человек, в том числе ребенок. Еще пятеро (включая двоих детей) получили травмы.

Ранее в тот же день авария произошла на 124-километре трассы Кашира — Ненашево, рядом с деревней Ледовские Выселки. «Газель» выехала на встречную полосу, где столкнулась с иномарками Dodge и Daewoo Matiz. В этой аварии погиб один человек. Еще 12 получили ранения.