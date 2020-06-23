Смертельная авария с участием трех автомобилей произошла в Башкирии

Авария произошла 22 июня в Мишкинском районе. У бензовоза «КамАЗ» отказали тормоза, из-за этого он выехал на красный сигнал светофора на 7-м километре трассы Бирск - Тастуба - Сатка. Из-за ремонта движение организовано со светофорным регулированием по одной полосе для обоих направлений.

Бензовоз столкнулся с легковушкой и автобусом, ехавшими на встречу. 33-летняя пассажирка легкового автомобиля скончалась. Водитель и трое детей, находящихся в салоне, получили различные травмы.