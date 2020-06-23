23 июня 2020, 16:47
Смертельная авария с участием трех автомобилей произошла в Башкирии
ДТП со смертельным исходом произошло в Башкирии. Столкнулись три автомобиля, один из них — бензовоз. Об этом сообщил сайт ToDay News Ufa.
Авария произошла 22 июня в Мишкинском районе. У бензовоза «КамАЗ» отказали тормоза, из-за этого он выехал на красный сигнал светофора на 7-м километре трассы Бирск - Тастуба - Сатка. Из-за ремонта движение организовано со светофорным регулированием по одной полосе для обоих направлений.
Бензовоз столкнулся с легковушкой и автобусом, ехавшими на встречу. 33-летняя пассажирка легкового автомобиля скончалась. Водитель и трое детей, находящихся в салоне, получили различные травмы.