Происшествия 13 января 2023, 15:47 Смертельная авария с участием снегоуборочной машины произошла в Новосибирской области

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В Новосибирской области на автодороге Р-254 «Иртыш» в результате ДТП погиб человек. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на ГИБДД по региону.

Водитель Volkswagen на 1057-м километре трассы врезался в снегоуборочную машину. В результате столкновения погиб пассажир иномарки. Мужчине за рулем, а также другому пассажиру понадобилась помощь медиков.

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На месте ДТП работали спасатели МЧС и инспекторы ГИБДД. Сейчас устанавливаются точные причины случившегося.

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