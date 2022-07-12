Смертельная авария с участием самоката произошла в Воронежской области

В городе Бутурлиновка Воронежской области столкнулись легковой автомобиль и самокат. В результате случившегося погиб 11-летний мальчик. Об этом написало ИА Nation News со ссылкой на ГУ МВД по региону.

По информации правоохранителей, инцидент произошел на улице Чехова. Двое детей, катаясь на самокате, не предоставили преимущество автомобилю при выезде со второстепенной дороги на главную.

Мальчик 11-ти лет скончался в больнице. Его девятилетний друг, который управлял самокатом, находится под наблюдением врачей.

По факту ДТП полиция назначили проверку. Выясняются точные обстоятельства случившегося.