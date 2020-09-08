08 сентября 2020, 16:03
Смертельная авария с участием ребенка произошла в Орловской области
Авария, в которой погибли ребенок и двое взрослых, произошла в Орловской области. Уточняется, что две машины столкнулись на трассе М-2 Крым, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление МВД.
По информации правоохранителей, на 347 километре произошло ДТП с KIA RIO и Toyota Camri, пишет сайт «Свободная пресса».
«В результате погибло три человека, в том числе ребенок», — уточнили в ведомстве.
По словам сотрудников полиции, в настоящий момент выясняются детали и причины произошедшего.