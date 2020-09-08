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    08 сентября 2020, 16:03

    Смертельная авария с участием ребенка произошла в Орловской области

    Полина Петрова

    Авария, в которой погибли ребенок и двое взрослых, произошла в Орловской области. Уточняется, что две машины столкнулись на трассе М-2 Крым, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление МВД.
    Смертельная авария с участием ребенка произошла в Орловской области

    По информации правоохранителей, на 347 километре произошло ДТП с KIA RIO и Toyota Camri, пишет сайт «Свободная пресса».

    «В результате погибло три человека, в том числе ребенок», — уточнили в ведомстве.

    По словам сотрудников полиции, в настоящий момент выясняются детали и причины произошедшего.

    Новости SMI.FM