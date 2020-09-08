Смертельная авария с участием ребенка произошла в Орловской области

По информации правоохранителей, на 347 километре произошло ДТП с KIA RIO и Toyota Camri, пишет сайт «Свободная пресса».

«В результате погибло три человека, в том числе ребенок», — уточнили в ведомстве.

По словам сотрудников полиции, в настоящий момент выясняются детали и причины произошедшего.