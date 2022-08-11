Смертельная авария с участием мусоровоза произошла в Петербурге

В Санкт-Петербурге на Московском проспекте накануне произошло смертельное ДТП с участием мусоровоза и легкового автомобиля. Об этом написало ИА Nation News со ссылкой на очевидцев.

По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen влетел в мусоровоз на скорости 150 километров в час. Из-за сильного удара большегруз перевернулся, а из бака вытекла солярка.

В результате происшествия скончался водитель иномарки. Водитель мусоровоза не пострадал. По факту ДТП организована проверка. На месте аварии работали правоохранители и скорая помощь.