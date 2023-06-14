Происшествия 14 июня 2023, 14:09 Смертельная авария с участием мотоциклиста произошла в Омске

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ДТП, в котором погиб мужчина 1987 года рождения, произошло накануне в районе городка Нефтяников в Омске. Об этом написал сайт gorod55.ru со ссылкой на Госавтоинспекцию региона.

Мужчина, двигавшийся на КамАЗе по проспекту Мира, хотел повернуть налево и не уступил дорогу мотоциклисту, который ехал во встречном направлении. От удара мотоциклист скончался на месте происшествия.

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Сейчас по факту смерти человека проводится проверка.