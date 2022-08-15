Смертельная авария с участием мотоциклиста произошла в Краснодаре

В Краснодаре на улице Индустриальной накануне столкнулись мотоцикл и автомобиль Lada Vesta. В результате случившегося погиб 24-летний мотоциклист, написал «Царьград».

Как уточнили в пресс-службе УМВД РФ по Краснодару, ДТП произошло при повороте легкового автомобиля. В этот момент мотоциклист на полном ходу протаранил заднюю пассажирскую дверь отечественного авто.

В аварии также пострадал ребенок, получивший перелом грудной клетки.