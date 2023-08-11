Происшествия 11 августа 2023, 14:44 Смертельная авария с участием мотоциклиста произошла в Ижевске

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ДТП, в котором погиб мотоциклист, произошло накануне на улице Новосмирновской в Ижевске. Об этом сообщил сайт Izhlife со ссылкой на отдел ГИБДД УМВД по городу.

По данным ведомства, 39-летний водитель мотоцикла Honda при совершении обгона врезался в автокран на базе автомобиля КамАЗ. Сидевший за рулем двухколесного транспорта скончался от полученных травм, не дождавшись медиков.

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На месте ДТП работали правоохранители и скорая помощь. Сейчас полиции предстоит выяснить точные детали случившегося.