Происшествия 30 мая 2023, 15:32 Смертельная авария с участием мотоциклиста произошла на трассе «Сортавала» в Ленобласти

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Смертельное ДТП, в котором погиб мотоциклист, произошло на трассе «Сортавала» в Приозерском районе Ленинградской области. Об этом написали «Невские новости», ссылаясь на главное управление МВД по Петербургу.

По информации ведомства, 41-летний петербуржец, управляя мотоциклом, на большой скорости врезался в силовое ограждение. Мужчина скончался на месте происшествия.

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Сейчас по факту смерти человека правоохранители проводят проверку.