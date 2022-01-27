27 января 2022, 17:08
Смертельная авария с участием легкового авто и фуры произошла в Свердловской области — СМИ
Утром, 27 января, на трассе Екатеринбург — Курган недалеко от города Заречный в Свердловской области произошла смертельная авария. По сообщению ГИБДД, погибла девушка 25 лет, написал «Царьград».
Источник в правоохранительных органах рассказал, что Skoda Fabia вылетела на встречную полосу и лоб в лоб столкнулась с фурой. От удара легкой автомобиль получил сильные повреждения.
Медики, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть девушки, которая сидела за рулем Skoda Fabia.
Из-за выспавшихся на трассу кирпичей из прицепа фуры на дороге образовался затор. Сотрудники Госавтоинспекции организовали реверсивное движение.