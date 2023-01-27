Происшествия 27 января 2023, 13:56 Смертельная авария с участием КамАЗа произошла в Нижегородской области

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Утром в пятницу, 27 января, на 422-м километре дороги Ряжск — Касимов — Муром — Нижний Новгород в Нижегородской области произошла смертельная авария. Об этом написал сайт pravda-nn.ru.

Водитель грузовой машины не справился с управлением и съехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем SsangYong. В результате аварии погиб пассажир легковой машины. Водителя SsangYong с травмами доставили в больницу.

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Сейчас правоохранители устанавливают детали ДТП. Сообщается, что на дороге был гололед.