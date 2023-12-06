06 декабря 2023, 16:08
Смертельная авария с участием КамАЗа произошла на трассе Екатеринбург — Курган
Авария, в которой погиб водитель легкового автомобиля ВАЗ-21102, произошла накануне на трассе Екатеринбург — Курган. Об этом написал сайт Ura.ru со ссылкой на ГИБДД по Курганской области.
По предварительной информации, водитель легковушки во время разворота столкнулся с автомобилем КамАЗ с полуприцепом. Мужчина за рулем ВАЗ-21102 получил серьезные травмы и умер до приезда спецслужб. Водитель фуры при этом не пострадал.
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Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители.
Курган
ДТП
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